Perquisite tre case di Sgarbi, sequestrato il quadro di Manetti 

Macerata. Sequestrato dai carabinieri il quadro attribuito al pittore del Seicento senese Rutilio Manetti, al centro dell'inchiesta che vede il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali. Dopo l'iscrizione, qualche giorno fa, del fascicolo a carico del critico d'arte, l'accelerazione degli inquirenti con le perquisizione di vari domicili di Sgarbi e il sequestro del dipinto. Il sottosegretario ha consegnato spontaneamente l'opera nell'ambito di un atto finalizzato ai necessari “riscontri scientifici”. Al centro della vicenda la tela del 1600 di grosse dimensioni raffigurante “un giudice che condanna un uomo dal viso venerando dal profilo di San Pietro”.

L'accusa per Sgarbi è aver compiuto sullo stesso dipinto, in concorso con persone ignote, «operazioni finalizzate ad ostacolarne la provenienza delittuosa, facendovi inserire in alto a sinistra della tela una torcia, attribuendo l'opera al pittore Rutilio Manetti dal titolo “La cattura di San Pietro” e “affermando la titolarità del quadro». Sgarbi afferma di averlo rinvenuto in un immobile acquistato dalla fondazione Cavallini-Sgarbi. Un'opera che poi venne esposta nel 2021, presentata come un inedito di Rutilio Manetti. «Ho consegnato l'opera - commenta Vittorio Sgarbi - perché siano fatte tutte le verifiche del caso. Sono assolutamente sereno. Il sequestro è un atto dovuto. Non ho nulla da temere».

