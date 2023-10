Perplessità dall’opposizione: «Elvira Usai con Fratelli d’Italia?» 

«Vorrei sapere dalla sindaca, se sono vere le voci sulla candidatura alle elezioni regionali con la lista di Fratelli D’Italia, e quali possono essere le conseguenze nella maggioranza composta da alcuni esponenti di diverse componenti politiche».

È l’interrogazione che il consigliere di maggioranza Giampiero Marras, ha esposto nell’ultima seduta del Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu. La sindaca non ha smentito (nè confermato) ma ha precisato: «La maggioranza è coesa su un programma elettorale, un sindaco va a casa quando non ce più la maggioranza, non quando si candida alle regionali». Dalla maggioranza ha replicato anche il capogruppo Marco Zusa: «È un orgoglio che la sindaca sia corteggiata da alcuni partiti, tra cui Fratelli D’Italia, ciò dimostra il buon lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale». E l’assessore Efisio Locci, del Pd, ha aggiunto: «Per orasolo chiacchiericci e nulla di ufficiale, nelle riunioni di maggioranza si è parlato della libertà di potersi candidare alle regionali senza nessun vincolo». Osservazioni dalla minoranza: «È normale che in una maggioranza, nata da una lista civica con diverse entità di partito e con esponenti riconducibili a partiti di centrosinistra nascano discussioni interne sull’eventualità di una candidatura del sindaco nel partito principale di centrodestra – ha detto Antonio Fanni – saremo spettatori interessati, sperando che la situazione non danneggi il paese già alle prese con vari problemi».