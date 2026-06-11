Perpetua e Felicita, da oggi la festa per le due Sante 

Quattro giorni di festa per rinnovare la devozione alle Sante Perpetua e Felicita, appuntamento sentito dalla comunità siliese e occasione di incontro tra fede e tradizione. Da oggi al 15 giugno il Comitato 2026, con il Comune e la Pro loco, propone un programma che affianca riti religiosi e iniziative civili. La giornata centrale sarà domenica: alle 10.30 la processione attraverserà le vie del paese, seguita alle 11 dalla messa celebrata da padre René.

Un momento che conferma il legame dei fedeli con le due Sante Patrone, tramandato dalla partecipazione popolare. Lunedì 15, alle 18, processione con il giro lungo, accompagnata da gruppi folk, orchestra popolare e organetto; alle 19 la messa celebrata dal parroco di Decimoputzu e Villaspeciosa, don Gian Marco Casti. Il programma civile si apre venerdì 12, alle 22 in piazza Sa Porta, con la gara poetica campidanese. Sabato degustazione di “Sa petza de baca”. Domenica Parco acquatico e A Bratzos Tentos. Chiusura lunedì con lotteria e discoteca.