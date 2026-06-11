VaiOnline
Silius.
12 giugno 2026 alle 00:29

Perpetua e Felicita, da oggi la festa per le due Sante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro giorni di festa per rinnovare la devozione alle Sante Perpetua e Felicita, appuntamento sentito dalla comunità siliese e occasione di incontro tra fede e tradizione. Da oggi al 15 giugno il Comitato 2026, con il Comune e la Pro loco, propone un programma che affianca riti religiosi e iniziative civili. La giornata centrale sarà domenica: alle 10.30 la processione attraverserà le vie del paese, seguita alle 11 dalla messa celebrata da padre René.

Un momento che conferma il legame dei fedeli con le due Sante Patrone, tramandato dalla partecipazione popolare. Lunedì 15, alle 18, processione con il giro lungo, accompagnata da gruppi folk, orchestra popolare e organetto; alle 19 la messa celebrata dal parroco di Decimoputzu e Villaspeciosa, don Gian Marco Casti. Il programma civile si apre venerdì 12, alle 22 in piazza Sa Porta, con la gara poetica campidanese. Sabato degustazione di “Sa petza de baca”. Domenica Parco acquatico e A Bratzos Tentos. Chiusura lunedì con lotteria e discoteca.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 