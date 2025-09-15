VaiOnline
Capoterra.
16 settembre 2025 alle 01:24

Perno guasto: autocisterna carica d’acqua si ribalta a bordo strada 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un guasto improvviso dopo aver completato la curva della rotatoria, e l’autobotte che si ribalta sul ciglio della strada: paura ieri pomeriggio, per fortuna senza conseguenze per il conducente, per un mezzo pesante che si è adagiato su un fianco al confine tra Capoterra e Sarroch. L’autocisterna, che proveniva dalla raffineria della Saras con un carico di acqua distillata e dopo la curva era praticamente ferma, si è rovesciata sul fianco destro all’improvviso a causa della rottura di un perno che ha fatto perdere stabilità al veicolo. Fortunatamente il mezzo, che doveva immettersi sulla Strada statale 195 bis, si è rovesciato proprio sul bordo della carreggiata, e non ha quindi intralciato il traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e seguito le operazioni di rimozione del mezzo capovolto, e gli agenti della polizia locale di Capoterra, coadiuvati dalla comandante Roberta Maxia, che hanno vigilato sul traffico. Nessun dubbio sulla causa dell’incidente: non una manovra sbagliata dell’autista ma un guasto meccanico.

