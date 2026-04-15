«Permuta con l’hospice, a breve la parola fine» 

Come annunciato nei giorni scorsi su queste colonne, si è svolto ieri a palazzo Campus Colonna un incontro tra il Comune e l’Ats per definire gli ultimi passaggi amministrativi per la permuta tra l’Hospice e palazzo Paderi. Alla riunione hanno partecipato il sindaco, Massimiliano Sanna, l’assessore al Patrimonio, Paolo Angioi, e il commissario liquidatore dell’Ats, Stefano Scano. «L’incontro ha consentito di fare il punto sullo stato della procedura alla luce delle nuove valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, che hanno aggiornato il valore dei beni oggetto di permuta. Le nuove stime hanno aperto la strada a una soluzione che si profila efficace: una permuta per equivalenza tra i beni, senza necessità di conguagli economici tra le parti», si legge nella nota.

«L’aggiornamento delle valutazioni rappresenta un passaggio tecnico importante che affrontiamo con spirito di collaborazione istituzionale – ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Sanna – La possibilità di arrivare a una permuta per equivalenza consente di semplificare il percorso e di accelerare i tempi, nell’interesse della comunità. Auspichiamo una rapida conclusione di una vicenda che si trascina da troppi anni». Il commissario liquidatore, Stefano Scano, pare aver dato disponibilità a proseguire nel confronto con il Comune per giungere a una soluzione condivisa.

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