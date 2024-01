Permesso edilizio negato dal Suap, il Tar dà ragione al Comune 

Aveva chiesto di poter realizzare un fabbricato bifamiliare nel lungomare Cristoforo Colombo ma il responsabile dello sportello unico attività produttive e per l’edilizia del Comune di Sant’Antioco aveva firmato un provvedimento di diniego, motivandolo con la presenza di un vincolo cimiteriale. Adesso, la prima sezione del Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Barbara Fai, rappresentata dagli avvocati Francesco Sanna e Elena Paba, che chiedeva l’annullamento del diniego.

Paradossalmente, il terreno era stato messo a bando dalla Regione e rilevato dalla ricorrente con lo scopo di realizzare un immobile. In quel momento, la documentazione allegata al bando non presentava vincoli: questi sono emersi nel momento in cui è stata chiesta la concessione edilizia al Comune. Il Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare e deciso di compensare le spese ravvisando “l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare alla luce del carattere assoluto del vincolo impresso sull’area in questione e dell’inderogabilità del divieto contemplato dalla norma, di stretta interpretazione, se non in presenza di un pubblico interesse”.

