Permesso di costruzione nullo, accolto il ricorso contro il Comune 

Il Comune insiste e per la seconda volta il Tar accoglie le tesi dell’avvocato Luca Casula per conto di Pierluigi Annis e Valentina Parodi che contestano il permesso di costruire un edificio in via De Gasperi angolo via Leone XIII rilasciato nel 2021 dal Comune alla società Edilizia via Mazzini.

Il Tar già nel 2020 aveva giudicato illegittimo il titolo edilizio rilasciato alla società per aver superato l’altezza media della zona e per la monetizzazione degli standard a parcheggi condannando il Comune al pagamento di 10mila euro per spese di giudizio. Del caso si era occupato sul ricorso dell’Edilizia via Mazzini anche il Consiglio di Stato: ricorso bocciato. Gli uffici tecnici del Comune avevano tentato di metterci riparo rilasciando a luglio 2021 il permesso di costruire (una parte era stata già realizzata) in sanatoria, provvedimento contestato dall’avvocato Casula in quanto «illegittimo per violazione del regime delle altezze».

Altro passaggio al Tar e altra botta per il Comune. Ricorso fondato, sentenziano i giudici amministrativi (Marco Buricelli, presidente). Il Comune non ha verificato «autonomamente e compiutamente» le altezze medie degli edifici della zona limitandosi a recepire i dati della controparte, questo il cuore della sentenza. Ne consegue che Il permesso rilasciato dal dirigente del palazzo degli Scolopi, come chiesto dall’avvocato Luca Casula, è nullo. Il Comune entro 30 giorni dovrà presentare nuove carte confezionate dai propri uffici che dimostrino il rispetto delle altezze medie degli edifici circostanti. Intanto dovrà sborsare altre 2.500 euro per le spese di quest’altra lite.

