Permessi rosa per mamme e donne incinte 

È una giovane nuorese la titolare del primo permesso rosa rilasciato dal Comune di Nuoro. Lei aspetta il suo primo figlio. Il documento consente alle donne incinte e alle mamme di figli fino a due anni d’età di posteggiare gratuitamente le auto negli spazi riservati. Sono 13 le richieste arrivate alla polizia locale e tutte sono state definite. Facendo seguito a una delibera della Giunta comunale, l’amministrazione guidata da Andrea Soddu ha istituito finora 15 parcheggi rosa nelle strade cittadine, in prossimità di uffici e servizi pubblici essenziali. Gli spazi sono stati ricavati in in piazza Italia, via Dante, piazza Crispi, via Deffenu, via Lamarmora (2 stalli), via Manzoni (2 stalli), via Brigata Sassari, via Mannironi, viale Repubblica, viale Costituzione, via Ballero, via San Francesco e viale Sardegna. Possono fare richiesta del permesso le donne in stato di gravidanza e i genitori con figli di età non superiore ai due anni. A tal fine è necessario compilare l’apposito modulo.

«Si tratta di un'iniziativa importante, molto sentita dal punto di vista della sensibilizzazione al rispetto della donna e della maternità e spero arrivino ulteriori richieste - afferma il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru -. Si parte dalle piccole cose per arrivare a più grandi traguardi».

