Permessi di soggiorno  con mazzette:  un interprete in cella 

L’inchiesta era iniziata nel 2018: la Polizia, in una doppia indagine di Digos e Squadra Mobile, si è messa al lavoro su una presunta associazione che, ricevendo delle mazzette, faceva andare avanti rapidamente alcune pratiche nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Un anno dopo erano scattate le cinque ordinanze di custodia cautelari per i principali responsabili. Ora uno di loro, Alì Ahmed, 51 anni del Bangladesh (difeso dall’avvocato Michele Satta), è stato accompagnato dagli agenti della Digos in carcere: la condanna a quattro anni è diventata definitiva ed è stato emesso un ordine di carcerazione eseguito dai poliziotti.

Ahmed, come emerso nelle indagini, svolgeva il ruolo di interprete nella commissione per il Riconoscimento dello stato di rifugiato. La Polizia ha ricostruito il meccanismo grazie al quale, secondo la ricostruzione investigativa, un gruppo di italiani e stranieri attraverso un adeguato sistema di tangenti accorciava i tempi della procedura necessaria a ottenere la protezione umanitaria per rifugiati extracomunitari, principalmente del Bangladesh, che arrivavano in Sardegna. Per avere una via preferenziale i migranti erano pronti a pagare fino a 3.500 euro. Ahmed, insieme a dei connazionali, avrebbe avuto un ruolo attivo nell’organizzazione. Coinvolti nel giro di mazzette anche due funzionari dell'ufficio della segreteria della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. (m. v.)

