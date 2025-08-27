Perizia sullo yacht, rilevato monossido di carbonio 

Il dato, fondamentale per i consulenti della pm Milena Aucone, è stato rilevato dopo trenta minuti di funzionamento di tutti gli impianti dello yacht Gravia. Ieri pomeriggio, sul pontile di Portisco, dal parco batterie dell’imbarcazione, dove è stato trovato privo di vita Giovanni Marchionni, ha iniziato a uscire monossido di carbonio. Stando a indiscrezioni in quantità superiori alle quantità tollerate. La circostanza è stata registrata dai consulenti della Procura di Tempio e da quelli delle parti (sullo yacht erano presenti i legali dell’armatrice, non indagata, Anna Di Luggo, e dei familiari della vittima). Era in corso l’accertamento tecnico non ripetibile disposto dalla pm. I consulenti, dopo il primo accesso sullo yacht avvenuto la settimana scorsa, ieri hanno effettuato le verifiche tecniche con tutti gli impianti dello yacht attivati e con le batterie collegate alla rete elettrica del porticciolo olbiese. Dopo circa mezz’ora è avvenuta la emissione di monossido di carbonio. Con i consulenti c’erano anche gli avvocati Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, per l’armatrice, e Gabriele Satta e Maurizio Capozzo, legali dei Marchionni. Il decesso del ragazzo di 21 anni risale all’otto agosto. L’avvocato Gabriele Satta ha commentato: «Abbiamo un importante indizio, ora attendiamo la comparazione con gli esami tossicologici in corso».

