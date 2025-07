Perizia rischiosa nel cantiere bruciato 

Perizia lunga e pericolosa sull’incendio che il 22 aprile scorso ha distrutto il cantiere della Nautica Acqua a Olbia. Ieri mattina i consulenti della pm Claudia Manconi, l’ingegnere cagliaritano, Antonio Angelo Porcu e il collega di Genova, Federico Sommella, sono entrati per la prima volta nel sito di Cala Saccaia. C’erano anche gli avvocati Stefano Oggiano, Marco Petitta, difensori degli indagati, e Mariano Mameli in rappresentanza dei proprietari degli yacht distrutti dalle fiamme. Durante la primissima fase delle verifiche si è staccato un grosso frammento della parte più alta del capannone. Inoltre tutte le persone che sono entrate nel cantiere hanno avuto necessità di una mascherina per l’odore e i miasmi insopportabili, nonostante i mesi trascorsi dal rogo. Oggi il sopralluogo, tra le altre cose, ha confermato che il solo intervento di bonifica del sito avrà costi altissimi. Per il resto l’attenzione dei consulenti si è concentrata sui punti di insorgenza del rogo, in prossimità di uno yacht dell’azienda olbiese Maori. I titolari del cantiere Maori, rappresentati dagli avvocati Sebastiano Giaquinto, Giuseppe Farris, Giampaolo Murrighile, respingono ogni addebbito, come il cantiere Nautica Acqia, assistito da Stefano Oggiano. I Vigili del Fuoco hanno depositato una relazione corredata da immagini realizzate con i droni. I sopralluoghi riprendono a settembre.

