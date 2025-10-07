Perizia psichica per il presunto assassino 

Un perito nominato dal giudice stabilirà se Fabio Concas, 25 anni di Decimomannu, sia capace di intendere e di volere e possa prendere parte al processo col rito abbreviato che si è aperto ieri mattina in Tribunale a Cagliari per l’omicidio di Alessandro Cambuca, 27 anni di Villaspeciosa, freddato ad Assemini il 29 settembre dello scorso anno con 6 coltellate.

L’udienza

A decidere di nominare un esperto è stata la giudice la Gup del Tribunale, Giulia Tronci, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Marco Cocco e del difensore Franco Villa. Determinante è stata la consulenza dello psichiatra Antonello Canu che, dopo aver visitato il 25enne, in carcere dopo l’omicidio, ha concluso che il giovane avrebbe dei problemi e bisogna comunque accertarne l’eventuale pericolosità sociale. Da qui la scelta di convocare il perito Diego Primavera che dovrà visitare Concas e poi riferire alla giudice. L’udienza è stata aggiornata al 21 ottobre per formalizzare l’affidamento dell’incarico.

Nessun movente

In precedenza la giudice aveva accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa. I due giovani, prima dell’aggressione mortale, avrebbero partecipato a una festa. Subito dopo l’omicidio, l’indagato aveva fatto delle parziali ammissioni. «Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera», aveva raccontato pochi giorni dopo, nell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Giorgio Altieri, «Avevo paura e sono scappato. Ricordo solo dei flash». Non una vera e propria confessione, tanto che il movente del delitto è rimasto un mistero così come moltissimi contorni della vicenda. A oggi, stando alle indiscrezioni, non c’è ancora un’idea chiara di quanto sia accaduto e quale sia stata l’origine dell’aggressione.

Il processo

I familiari della vittima, che aveva due figli di 7 e 5 anni al momento della morte, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Carlo Demurtas, Edoardo Delrio e Laura Pirarba. Il 27enne è stato ucciso in una casa di Assemini dove i due stavano trascorrendo la notte con altri amici dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. Cambuca e Concas si conoscevano, ma non si sa perché ci sia stato il litigio.

Dopo le coltellate Cambunca aveva bussato alle porte delle altre stanze per chiedere aiuto, poi la morte era sopraggiunta dopo il ricovero in ospedale, al Brotzu. Cambuca, però, aveva fatto a tempo a dire chi l’avesse aggredito.

