Perizia psichiatrica sull’omicida 

«Ritengo indispensabile un esame psichiatrico per Claudio Dettori». La richiesta della procuratrice generale Maria Gabriella Pintus, ieri in Corte d’assise d’appello, potrebbe rivoluzionare le sorti del processo contro il 26enne sassarese condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Antonio Fara la notte del 22 aprile 2021.

La svolta

L’istanza nasce dagli esiti di una osservazione psichiatrica condotta sul giovane dal 19 gennaio al 23 febbraio nel carcere di Uta, dove Dettori si trova al momento detenuto, e che era stata decisa dai giudici della corte d’assise di Sassari il 22 ottobre dello scorso anno. Ma solo ieri, grazie all’avvocato difensore Giuseppe Onorato, si è venuto a sapere sia della disposizione dei magistrati di prime cure, scovata dal legale nei faldoni del procedimento, che dei risultati dell’osservazione della psichiatra e della psicologa arrivati nel corso dell’udienza. Una mossa che ha di fatto stravolto le attese sulla conclusione processuale rivelando le complesse condizioni mentali dell’uomo.

Il quadro clinico

I termini della relazione parlano infatti di «segni specifici di processi di pensiero psicotico» e di come il giovane appaia «fuori dal contatto con la realtà e assorbito nelle proprie fantasie». Il quadro clinico tracciato parla anche di «severe distorsioni nelle relazioni con il proprio ambiente», di «sintomi tipici delle condizioni dissociative come esperienze sensoriali alterate», e della prevalenza di «una condizione psicotica» con «allucinazioni e convinzioni deliranti». E, infine, il sigillo della definizione del disturbo inquadrato «nello spettro schizofrenico a sfondo paranoideo». Così la pg che a febbraio aveva domandato la conferma dell’ergastolo, ora sollecita una perizia psichiatrica per valutare «sia la capacità dell’imputato di presenziare al processo che quella di intendere e di volere al momento dei fatti». E se per Onorato l’esame peritale sarebbe non necessario perché i risultati dell’osservazione, afferma, «sono chiari e netti», il presidente della Corte Salvatore Marinaro, a latere Maria Grixoni, dà invece il via libera nominando come perito il dottor Paolo Milia che a maggio riceverà l’incarico. Dovrà pronunciarsi sul grado dell’infermità di Claudio Dettori aprendo scenari processuali nuovi rispetto al processo d’Assise.