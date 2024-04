«Perizia psichiatrica per l’imputato» 

Si è aperto ieri mattina, davanti alla Corte d’Assise cittadina, il processo a Fabrizio Congiu, accusato di aver ucciso un anno fa Venerato Sardu nella sua casa in via Ogliastra. Dopo le eccezioni preliminari la difesa ha chiesto ai giudici di disporre una perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato, cui viene contestato l’omicidio volontario aggravato dalla rapina. La Corte deciderà l’8 maggio se nominare uno psichiatra che stabilisca se il 53enne, disoccupato e invalido, ha vizi di mente e la sua capacità di partecipare al dibattimento.

In Corte d’assise

L’imputato viveva in affitto al terzo piano della palazzina di proprietà della vittima 75enne. L’aggressione mortale è avvenuta il 16 febbraio dello scorso anno: il pensionato era stato ucciso utilizzando un martello, poi un coltello, poi ancora un cavo per ricaricare il telefono cellulare e, forse, anche una tenaglia. Durante il sopralluogo con i carabinieri, fu il pubblico ministero Andrea Massidda a scovare, a poca distanza dal televisore, una microcamera accesa che aveva ripreso molte fasi del delitto. Le altre telecamere presenti nell’edificio e nell’abitazione, invece, erano ben visibili e non avrebbero mai inquadrato Congiu. Chiusa l’inchiesta, il pm ha chiesto di processare l’imputato per omicidio aggravato dallo scopo della rapina, rendendo così scontato il dibattimento in Corte d’assise.

La perizia

Alla Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere Giulia Tronci) spetta ora il compito di decidere se nominare un perito psichiatrico, come richiesto dall’avvocato difensore Stefano Pisano. In udienza si sono costituiti parte civile anche i tre figli della vittima, assistiti dal penalista Pierluigi Concas. Stando alle accuse, Venerato Sardu sarebbe stato massacrato con lo scopo di rubare i soldi che conservava in casa. Nelle scorse settimane, per il rischio di decorrenza dei termini di custodia cautelare, l’imputato era tornato libero con l’obbligo di dimora a Sestu chiesto dal pm Massidda e disposto dalla giudice Manuela Anzani: doveva presentarsi due volte al giorno in caserma per la firma e non poteva spostarsi a Cagliari. La sua libertà è durata appena dieci giorni: i carabinieri, dopo una segnalazione, l’hanno trovato mentre gironzolava per la città, in via Quirra, senza alcuna ragione. Così, nel giro di qualche ora, la giudice ha ripristinato la misura più pesante: la custodia cautelare in carcere.

Rischia l’ergastolo

La ricostruzione dell’accusa è chiara: il 53enne sarebbe entrato nell’appartamento del padrone di casa, che l’aveva sfrattato perché non pagava l’affitto e avrebbe ucciso, evitando di essere inquadrato dalle telecamere di cui conosceva l’esistenza. Non poteva però evitare la micro-camera in camera da letto, vicina al televisore, che ha poi ripreso il delitto. Il dibattimento è dunque iniziato in Corte d’assise perché l’omicidio aggravato contestato a Fabrizio Congiu è punito con la pena massima dell’ergastolo.

