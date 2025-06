Perizia psichiatrica per la donna che ha ucciso il marito 

La giudice per le indagini preliminari di Cagliari, Elisabetta Patrito, ha concesso 30 giorni al suo perito, lo psichiatra Diego Primavera, per stabilire la capacità di intendere e di volere di Daniela Serreli, 52 anni, arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito Paolo Melis. L’uomo è stato accoltellato sabato scorso all’alba al termine di una discussione e poi è deceduto dopo un breve ricovero al Brotzu. Il difensore della donna, l’avvocato Alessio Alias, ha invece nominato come consulente lo psichiatra Giampaolo Pintor.

Per il momento la giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ma solo quando la 52enne sarà dimessa dall’ospedale Santissima Trinità, dov’è stata ricoverata subito dopo il delitto. L’avvocato Alias ha depositato una nutrita documentazione clinica per dimostrare lo stato di sofferenza che esisterebbe già da tempo. Nelle prossime ore sarà anche eseguita l’autopsia sul corpo di Paolo Melis, morto dopo essere stato raggiunto da almeno otto coltellate al torace. La eseguirà il medico legale Roberto Demontis, nominato dal pubblico ministero Diana Lecca, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di omicidio volontario. (fr. pi)

RIPRODUZIONE RISERVATA