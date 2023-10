«Perizia non esaustiva  Chiederemo indagini  molto più dettagliate» 

La paura che con le piogge i cedimenti possano aumentare non è una chiacchiera da social o da bar. Il timore che l’acqua possa creare ulteriori disastrosi cedimenti è certificata anche dagli esperti, i tecnici dei condomini e il consulente nominato da Tribunale

«Siamo molto preoccupati che possano ripetersi le alluvioni degli anni passati», afferma Pietro Paolo Mossone, l’ingegnere che tutela gli interessi di alcuni proprietari. «Attendiamo l’arrivo di alluvioni. Anche dalla relazione del Ctu emerge l’estrema sensibilità di quel terreno all’acqua che diventa particolarmente pericolosa per i fabbricati. Inoltre la relazione mette in evidenza come le palazzina all’angolo non è stabile nonostante sia stata messa in sicurezza. O meglio, la messa in sicurezza è inefficace e nonostante la puntellazione sta continuando a cedere ed è questo il motivo per cui il Ctu dichiara che non è sicura, il timore di residenti e commercianti, quindi, è più che giustificato» La battaglia tecnico legale è appena all’inizio. «Chiederemo degli approfondimenti e ulteriori indagini perché secondo noi non è esaustivo quanto rilevato dal consulente tecnico del Tribunale, per cui quegli scavi continueranno a rimanere aperti». (a. a.)

