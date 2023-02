“Peripatos”: Beppe Vargiu allo Spazio (In)visibile  

Un imponente impianto architettonico, nelle opere di Beppe Vargiu. Cemento, assi di legno, rimasugli di plastiche compongono un paesaggio incentrato sulla percezione della realtà e il suo contrario. “Peripatos”, allestita sino al 26 febbraio nel sempre accogliente allo Spazio (In)Visibile di via Barcellona 75, propone a Cagliari pezzi di notevole formato tutti i giorni con orario dalle 19 alle 21.

Curata da Efisio Carbone, la mostra sceglie come titolo un termine greco che significa passeggiare ed è strettamente collegato all’abitudine di Aristotele di istruire i suoi allievi camminando nei viali del Liceo di Atene. Una attitudine, quella della filosofia, che da sempre è sottesa ai lavori di Beppe Vargiu. L’artista inserisce frammenti di fotografie tra la sabbia e il vinavil rifiniti con olio di lino. Raccoglie per strada quelli che chiama reperti: listelli da muratore e ogni tipo di rottame da adagiare sulle tele. Un po’ si accordano un po’ si combattono, questi elementi disposti su più piani. Complici ed essenziali, le spaccature, o per meglio dire, gli squarci che fanno intravedere il nulla che c’è sotto. «Gli scenari», scrive Efisio Carbone, «sono luoghi ibridi e periferici , spesso abbandonati, popolati da rifiuti stratificati per un’archeologia della contaminazione». E decisamente drammatici.

