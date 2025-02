Perimetrata l’area che farà parte del parco fluviale del Flumendosa 

Si parte dalla zona degli agrumeti che si trovano all’ingresso nord di Muravera (in prossimità del Flumendosa) e si prosegue sempre su quel lato sino ad arrivare alla spiaggia. È questa la perimetrazione stabilita, per ora, dalla Giunta comunale per la porzione del territorio che dovrebbe entrare a far parte del parco fluviale del Flumendosa. Un parco, quest’ultimo, che ha visto muovere i primi passi tre anni fa e che coinvolge gran parte dei Comuni del Sarrabus e del Gerrei (capofila Ballao). Dalla Regione sono già arrivati 60mila euro per lo studio e la progettazione.

I Comuni coinvolti hanno il compito di indicare la porzione del territorio da destinare al parco «ma - ha spiegato l’assessore all’Ambiente Fabio Piras - è comunque una bozza che può essere migliorata». Per il sindaco Salvatore Piu «il parco potrebbe essere importante anche per combattere lo spopolamento. Inoltre si valorizzerebbero le zone umide e le arance». Da capire, adesso, se anche gli altri Comuni interessati procederanno in tempi celeri con la perimetrazione (il numero minimo è di quattro Comuni) per dare il via al primo parco fluviale del Sarrabus-Gerrei. Oltre a Muravera nel Sarrabus dovrebbero entrare a far parte del parco sia Villaputzu che San Vito.

RIPRODUZIONE RISERVATA