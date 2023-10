Periferie più vivibili, sì in Aula 

Il Consiglio comunale di Villacidro ha approvato all'unanimità la variante urbanistica ai piani di zona 1 e 2, che riguarda l'intera zona bassa e periferica del paese dalla metà delle parallele via Stazione e via Parrocchia fino alla via Corterisoni. Il progetto è stato presentato in Aula dagli ingegneri Massimiliano Schirru (progettista delle varianti) e Francesco Pisano, responsabile dell'ufficio urbanistica.«Il riordino dei piani urbanistici nelle località Campu Santu, Gutturu Abis e Corterisoni – anticipa il sindaco Federico Sollai – li allinea a standard urbanistici migliorativi. L'intervento è fondamentale per la successiva predisposizione della fase progettuale e degli studi di fattibilità dei piani integrati di risanamento urbano (Piru), perché offre una pianificazione organica e coesa».

Cosa cambierà

A spiegare le novità in campo è Schirru: «Le varianti fotografano la situazione e presentano gli interventi urbanistici da realizzare nelle zone indicate in previsione del progetto di riqualificazione delle periferie noto come Ciclostazione. Questo, presentato dalla giunta precedente 5 anni fa e già finanziato con un milione e 200 mila euro, ha il suo focus nell'area dell'ex stazione ferroviaria in via Corterisoni ma copre un'area più vasta con piste ciclabili, aree verdi e parcheggi».

Il piano 1

Il piano 1 riguarda l'area antistante il cimitero, il crocevia attorno alla parrocchia Madonna del Rosario e tutta la zona bassa che da via Rosa Luxemburg porta in via Guido Rossa e Corterisoni. «In quest'ultima zona – aggiunge il tecnico – erano previste dieci ulteriori villette a schiera da realizzare dalla cooperativa Giarranas, progetto poi abbandonato per mancanza di finanziamenti. La variante ha come obiettivi il miglioramento dell'area verde, di fatto già presente grazie alla manutenzione degli abitanti del quartiere, la realizzazione di marciapiedi e di nuovi parcheggi per riqualificare l'area».

Il piano 2

Novità in vista anche per l'area della Casa della salute, fra piazza Italia e via Corterisoni: «Al momento – prosegue Schirru – la strada è molto larga e i parcheggi a spina di pesce non sono sfruttati. La zona è diventata una pericolosa pista da corsa dalle auto. La variante prevede il restringimento della carreggiata e la realizzazione di parcheggi in linea, anche dal lato del poliambulatorio. Saranno poi realizzate aree verdi e pavimentazione drenante, come previsto nel progetto di rigenerazione delle periferie».

«Passo in avanti»

«Questa variante – conclude il sindaco – incrementerà le aree attrezzate a verde e i servizi: è un importante passo per ridare dignità a un quartiere che, purtroppo, è stato per troppo tempo trascurato. Un primo passo in un programma di riqualificazione generale, a cui questa amministrazione sta lavorando».

RIPRODUZIONE RISERVATA