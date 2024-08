Periferie nell’incubo degli incendi 

Il fuoco non ha risparmiato Pratosardo, San Domenico Savio, Mughina, viale Costituzione. La periferia di Nuoro brucia un po’ alla volta. L’ultimo rogo due giorni fa, con le fiamme tra le case di Mughina, partite dall’ex scuola civica. Incendio che ha costretto quattro famiglie allo sgombero. Fuoco che ieri stava ripartendo per la terza volta consecutiva ma è stato subito spento. Sono decine nelle ultime settimane gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi vicino alle abitazioni del capoluogo barbaricino. Roghi di “interfaccia” che scoppiano per colpa dell’incuria nei tanti lotti privati incolti in cui proliferano erbacce alte o fronde che toccano le linee elettriche. Così, complice la distrazione di qualcuno e la mano colpevole di altri, si innescano pericolosi incendi. Gli obblighi e i divieti sono chiarissimi. Entro il 31 maggio, privati e Pubbliche amministrazioni devono intervenire nei terreni e sfalciare. A Nuoro molti hanno ignorato le prescrizioni, lo dimostra la frequenza delle fiamme tra i palazzi e le tante sanzioni.

La mappa

In città, non c’è un solo quartiere “esente” dal rischio incedi. La periferia è ovviamente sotto attacco. Nella zona dell’ospedale San Francesco, basta percorrere la stradina che affianca la Polstrada, per scoprire che appena l’asfalto lascia spazio allo sterrato, la paglia è ancora alta la dove le auto parcheggiano senza problemi. Vicino alla chiesa di San Domenico Savio stessa situazione. Così nella zona di Città Nuova, subito dopo il sottopassaggio di viale Segni le erbacce a bordo strada sono un pontenziale innesco alla distrazione o alla cattiveria. Non va meglio a Città Giardino, ad esempio in via del Gelso. Ma è così anche a Monte Gurtei, nel terreno recintato dietro la scuola di via Carbonia e sulla scalinata di via Ragazzi del 99 che potrebbe far partire un rogo nel parco dello Zonchello. In molti tratti si è sfalciato per mezzo metro a bordo strada, ma non basta. Anche a Preda Istrada, la scuola dei giochi vandalizzata da mesi, e dove nessuno interviene, ora è avvolta dalle erbacce con un altissimo rischio incendi a ridosso delle case.

Le sanzioni

Oltre alle prescrizioni regionali che da maggio impongono il divieto di abbrucciamenti, la pulizia dei lotti privati e di strade con le sanzioni che possono essere elevate anche per azioni o omissioni che possono determinarne l’innesco anche solo potenzialmente (come l’incuria), a Nuoro c’è un’ordinanza sindacale che traccia più obblighi. Ma molti privati non intervengono e sono decine le sanzioni elevate dal comando della Polizia locale. «C’è un’ordinanza – sottolinea il comandate Massimiliano Zurru - che impone la pulizia dei lotti, stiamo intervenendo dove non è rispettata». Già 48 le sanzioni per violazioni alle prescrizioni dell’ordinanza con sanzioni da 166 sino a 10 mila euro. A lanciare l’allarme l’ex consigliere comunale Narciso Guria, che aveva segnalato diverse zone di Città nuova e Città giardino dove diversi privati non avevano adempiuto alle prescrizioni mettendo a rischio gli altri cittadini.

