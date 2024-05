«Periferie dimenticate, servono più servizi» 

È uno degli obiettivi per chi si candida alla guida della città: annullare il divario tra una Cagliari che cresce e funziona e quella che soffre e fa fatica. In sintesi: mettere mano alle periferie. E visto che il tema è caldo, i candidati sindaci fanno quasi un “patto” con i quartieri periferici: elencano i problemi, fissano dei punti, propongono le soluzioni. Ogni quartiere tiene il proprio conto dei disagi. Ogni zona ha una sua emergenza: Is Mirrionis, San Michele, Sant’Avendrace, Sant’Elia. Case popolari, sicurezza, microcriminalità, traffico e soprattutto carenza di servizi.

La base

«Questi quartieri hanno bisogno di una rigenerazione urbana, di servizi sanitari, sociali e culturali, sportivi, di presidi della polizia municipale», dice Massimo Zedda, candidato alla guida di Palazzo Bacaredda per il centrosinistra. Il concetto lo ribadiscono un po’ tutti. Con Alessandra Zedda, centrodestra, che continua a dire «stop alle periferie. Dobbiamo far rivivere i quartieri di Cagliari, in prima battuta attraverso progetti di riqualificazione urbana per l’ammodernamento, la sicurezza e la loro migliore funzionalità». «Noi volgiamo eliminare la parola periferie, che massifica le differenze e non mette in evidenza ricchezze e problematiche che invece sono distinte. Is Mirrionis, per esempio, è la nostra casa politica ed è una periferia solo per stigma, non certo per la sua posizione geografica», sottolinea Claudia Ortu, Cagliari Popolare. E se Emanuela Corda, Alternativa, avverte che «ripartire dalle periferie significa agire subito sul degrado urbano, tra i generatori del degrado sociale», Giuseppe Farris, CiviCa 2024, spiega che «se non si riportano i servizi dentro le periferie, il divario rispetto ad altri quartieri continua a crescere. Quindi è soprattutto sulla leva dei servizi che bisogna agire».

Proposte

Siccome la vivibilità di un quartiere cambia quando si trova il modo di ridurre il disagio della signora Maria (preoccupata, magari, per lo spaccio di droga e la difficoltà di avere una rete d’assistenza) e si offre qualcosa di più ai giovani, luoghi di incontro, occasioni di cultura e, perché no, anche un’estetica del bello, ricucire il tessuto della città è una missione comune per tutti e cinque i candidati sindaco. «A Sant’Avendrace si sono persi 50 milioni: riprenderemo il sistema di valorizzazione delle aree d’accesso alla città, il processo di riqualificazione dell’intera via», impantanato in un pasticcio burocratico, «e di case per giovani, giovani coppie e persone in difficoltà. Riprenderemo anche i progetti di housing sociale, come avevamo iniziato a fare in via Po», spiega Massimo Zedda. E aggiunge: «Abbiamo una visione della città sinergica e integrata, connessa anche con percorsi ciclopedonali e navigabili: tutto parte dal miglioramento della mobilità, risolvendo il problema del traffico». «Nostro impegno sarà creare spazi pubblici accoglienti, finalizzati alla riduzione delle aree degradate attraverso misure integrate di sicurezza, come illuminazione e telecamere. Tra le priorità anche i programmi di housing sociale», dice Alessandra Zedda. E poi. «Dove c’è cultura non esiste periferia, promuoveremo attività culturali ed economiche. È importante, inoltre, agevolare gli investimenti privati nella riqualificazione delle aree degradate: l’idea è quella di mettere mano al nuovo regolamento edilizio».

Nuove attività

La sfida, per i candidati sindaco, è livellare il disagio e raccoglierlo, a qualunque latitudine si trovi. Insomma, cucire le ferite con uno stesso filo. «Vediamo la sofferenza delle fasce più anziane che hanno bisogno di servizi socio-sanitari di zona. Ecco perché faremo una ricognizione degli edifici pubblici in stato di abbandono per creare dei centri di comunità con un minimo servizio medico», spiega Claudia Ortu. «Per Sant’Elia il problema è la mancanza di lavoro e di prospettive. In questo senso la nostra amministrazione inizierebbe a porre rimedio al disagio sfruttando l’opportunità del nuovo stadio per renderlo un luogo nel quale gli abitanti del quartiere possano attivare delle microimprese», aggiunge. La pensa così anche Emanuela Corda che però avverte: «Bisogna riqualificare la zona a partire dall’area sportiva, ma i soldi pubblici vengano utilizzati con oculatezza. Il progetto è lievitato a oltre 150 milioni di euro, con 50 milioni della Regione. Quanto si dilateranno i tempi? Sarebbe più fattibile, con i soldi già a disposizione, realizzare l’impianto, risanare le aree circostanti e poi pensare alle attività che potrebbero nascere intorno».

La cartina di tornasole del disagio dei quartieri periferici è «la chiusura delle sezioni di polizia locale e degli uffici di prossimità che accrescono il distacco rispetto ad altri quartieri», sottolinea Giuseppe Farris. Che conclude: «A Sant’Elia, in questo momento, il centro di ascolto per il disagio giovanile è chiuso. Questo dà il senso della misura».

