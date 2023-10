«Pericolosi gli oleandri sporgenti» 

I bellissimi oleandri che abbelliscono lo spartitraffico centrale dell’Asse mediano, soprattutto nel tratto che costeggia via Fleming, in zona Amsicora, sporgono un po’ troppo e costringono le auto che percorrono la corsia di sorpasso a sbordare” nella corsia a fianco.

A segnalarlo sono i numerosi automobilisti che percorrono quotidianamente una delle strade più trafficate della città, che rischia di diventare pericolosa se non si interviene in tempi rapidi. «Ieri mentre transitavo ho dovuto sterzare verso destra ed ho rischiato un incidente con l’auto che procedeva poco dietro», racconta Federico Camba, che percorre la strada più volte al giorno nel tragitto tra casa e lavoro. Un pericolo che rischia di accentuarsi con l’arrivo delle piogge, previste in questi giorni e che rende urgente la potatura delle piante.

