Pericolo truffe, incontro al Comune  

Il pericolo che si può nascondere dietro una mail o un messaggio; vedersi rubati i risparmi, o sottratto il proprio account, la propria identità. Le truffe online sono da anni uno dei pericoli più grandi, minacciose per gli anziani, ma anche, talvolta, per i più giovani. Per difendersi ci sarà una conferenza aperta a tutti, “Stop alle truffe e ai raggiri”, il prossimo mercoledì 7 alle 18,30 nell’aula consiliare.

L’organizzazione è a cura dell’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau e della dirigente del settore Sandra Licheri. Dopo l'intervento della sindaca Paola Secci sarà il comandante dei carabinieri di Sestu, Riccardo Pirali, a raccontare le insidie truffaldine dal web, in modo semplice e accessibile. Perché non bisogna aver paura della tecnologia a prescindere, ma solo conoscere come funzionano certi meccanismi. «Ho voluto questa giornata», racconta Serrau, «pensavo ai nostri anziani, ancora in piena forma ma che possono ritrovarsi vittime; ma tutti possono cadere in un tranello».

