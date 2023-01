Pericolo sulla Buddi Buddi: ponte chiuso 

Una crepa lunga sette metri sul ponte della Buddi Buddi o SP 160, uno degli ultimi tratti di strada prima di raggiungere, per chi viene da Platamona, il centro cittadino. Si è aperta ieri mattina, da un lato all’altro della carreggiata, provocando l’arrivo dei vigili del fuoco, i primi ad arrivare in loco, e poi degli uomini della polizia municipale. Una situazione rischiosa che ha portato, in tarda serata, alla chiusura del traffico veicolare e alla creazione di un doppio senso in via Zuari. Perché quella fenditura, per quanto limitata in apparenza a una zona circoscritta, presenta potenziali rischi di tenuta. «E poi- afferma un testimone - da quando l’abbiamo vista per la prima volta si è allargata. Stamattina non era certo così». E indica il buco in espansione al centro del cavalcavia, con la linea di cemento slabbrata e le diverse concrezioni, prodotte dalla faglia, distribuite lungo l’asse.

Traffico intenso

Un risultato figlio, con buona probabilità, delle automobili che, ogni giorno, attraversano a migliaia la piccola arteria costeggiando il quartiere di Sant’Orsola e quello, poco più avanti, di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. E il passaggio continuo di ieri produceva poi forti vibrazioni appena le vetture lasciavano il passo da lumaca e acceleravano oltre i 30 km/h. Il tutto in una domenica soleggiata dopo giorni segnati dalla pioggia battente che, sarà nel caso una perizia a valutarlo, potrebbe essere stata la concausa della condizione malconcia del manto.

Viabilità

Intanto, appena arrivati sul posto, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a limitare proprio il transito veicolare limitandolo a una sola corsia, predisponendo l’apposita segnaletica oltre a dirigere le operazioni in prima persona. Un intervento che ha interessato anche, centro metri più avanti, all’altezza della rotatoria che si affaccia sullo svincolo per Funtana Niedda e il distributore Eni, il percorso discendente verso via Zuari, quello che conduce al bar Graziella, punto di snodo per molti sassaresi e non. I tecnici della manutenzione del comune sono infatti accorsi, nel pomeriggio, ad “addolcire” il marciapiede e rendere il tragitto a doppio senso di marcia. Un rimedio parziale ma necessario allo sbarramento sul ponte della parallela Buddi Buddi. Ripristinando così, in maniera provvisoria, la situazione di un tempo quando, pochi anni fa, quella strada nemmeno esisteva. Quanto alla data di riapertura non è possibile fare previsioni perché bisognerà riparare il danno e, in particolare, stabilirne l’origine.