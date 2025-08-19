VaiOnline
Viale Marconi
20 agosto 2025 alle 00:14

Pericolo roghi, via al taglio delle erbacce 

Hanno preso il via ieri mattina i lavori di sfalcio della vegetazione del rio Is Cungiaus, il corso d’acqua che taglia in due viale Marconi, passando per via Brigata Sassari e da dove negli anni scorsi erano partiti i grossi roghi che erano arrivati fino a Molentargius.

L’accelerata all’intervento è arrivata dopo l’intesa raggiunta tra il Comune e la Città metropolitana, con le squadre della Pro Service che sono entrate subito in azione, anche a seguito dell’ordinanza del sindaco Graziano Milia dove si evidenziava, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica, la necessità , “dei lavori di sfalcio nelle aree limitrofe al Rio Is Cungiaus, ed in particolare nelle zone comprese tra via Bizet e via Marconi, nonché nel tratto tra via Marconi e via Brigata Sassari e soprattutto dove insistono case e servizi che potrebbero essere immediatamente interessati dal rischio incendi”.

Le condizioni climatiche attuali con “temperature elevate, venti di scirocco, aumentano notevolmente il rischio di innesco e propagazione di incendi, con possibile coinvolgimento di insediamenti abitativi, infrastrutture viarie e servizi” e inoltre, “sono sempre più presenti le criticità idrogeologiche derivanti da precipitazioni improvvise ed intense”.

