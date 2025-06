Pericolo roghi nell’ex impianto di sollevamento  

Un locale dell’ex impianto di sollevamento del bacino del Simbirizzi, in via Casula, è in totale abbandono, in balia del degrado e alla mercé di tutti, con gravi rischi per l’incolumità pubblica. Lo hanno stabilito i vigili del fuoco che nei giorni scorsi sono intervenuti nella zona per spegnere un incendio e che hanno inviato una relazione al Comune denunciando la situazione.

I vigili hanno riscontrato che il locale è privo di infissi e chiusura, ed è a libero accesso di tutti i cittadini. Hanno inoltre rilevato che al termine delle operazioni di spegnimento del rogo sussistono “elementi di pericolo derivanti dallo stato di abbandono e dalla presenza di una vasca interrata di circa 3 metri posizionata nel pavimento senza alcuna protezione”.

Inoltre a creare pericolo è “la presenza diffusa di rifiuti, materiali plastici e di risulta, potenzialmente infiammabili, che verosimilmente hanno costituito l’innesco dell’incendio”. A questo si aggiunge “il degrado avanzato degli intonaci e la presenza di fuliggine estesa, con potenziale rilascio di sostanze nocive in caso di accesso non controllato e dal fatto che l’area non risulta recintata né dotata di cartellonistica di pericolo”. Da qui l’ordinanza del sindaco Graziano Milia che impone l’immediata bonifica e messa in sicurezza.

