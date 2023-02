Pericolo Luvumbo, manca soltanto il gol  

Nell'adagietto di Venezia-Cagliari, Zito Luvumbo ha giocato jazz, schizzando fuori dallo spartito, prima sguinzagliato a destra e poi, nella ripresa, al centro. Non ha segnalo, l'angolano col 77 sulle spalle, ma ha fatto impazzire i difensori di casa, creando le premesse non sfruttate dai compagni.

Fuori dal coro

Come a Bari, meglio che a Bari, pur con i soliti blackout, tra un dribbling di troppo e un ultimo passaggio sbadato. Ma se il Cagliari ha creato qualche problema al Venezia lo deve al suo 2002, che Ranieri ha sistemato sull'out di destra, in un 4-4-1-1 che somigliava più a un 4-6-0, dove proprio Zito era l'uomo più portato all'assalto. Versione Speedy Gonzalez, sulla sua fascia nei primi 45 minuti Luvumbo ha spesso e volentieri fatto incrociare le gambe ai difensori veneziani, con Zampano costretto a prendere il cartellino giallo e l'ex compagno Carboni a tirar fuori il meglio per non abboccare al solito campionario di finte e scatti. Dal suo sinistro è partito anche il cross per Lella, con lo spunto sotto porta dell'ex Olbia sventato da Joronen.

Si cambia

Nella ripresa, ancora a destra giusto il tempo di regalare un giallo anche a Ellertsson e poi, per dare più peso a un attacco che non c'era, sir Claudio lo ha portato nel cuore dell'area veneziana. E Luvumbo è andato a fare danni pure lì, ancora più vicino alla porta di casa. Falli subiti in serie, l'assist per Prelec gettato alle ortiche dallo sloveno e poi quello scatto fermato solo con le cattive da Hristov, a pochi centimetri dall'area. Centimetri svelati dal Var, con l'arbitro che tirava fuori il rosso per il difensore di Vanoli e la palla sistemata al limite dell'area, dopo aver sognato il rigore. Solo i crampi hanno fermato Luvumbo, costretto a uscire nel recupero. Ranieri se lo tiene stretto, ma ora chiede magari un dribbling in meno e qualche gol in più, visto che l'ultima palla buttata in rete è quella del 27 novembre a Frosinone.