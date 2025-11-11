VaiOnline
Sestu.
11 novembre 2025 alle 01:37

Pericolo inondazioni: «Il letto del Rio Matzeu è invaso dalle canne» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sul rio Matzeu il canneto è sempre più rigoglioso, le canne sempre più alte e numerose. Una vista che preoccupa i sestesi in caso di inondazioni: «Sicuramente sarebbe meglio metterci mano, anche perché il sentiero vicino al fiume è già stato pulito, e sta arrivando il periodo delle grandi piogge», commenta Salvatore Lubrano mentre passeggia vicino al fiume.

Il tema, protagonista di varie discussioni nell’assemblea civica, viene rilanciato anche dal consigliere di minoranza Fabio Pisu: «Non possiamo permetterci di trascurare la pulizia dei corsi d'acqua proprio in questo periodo in cui le piogge, sia quelle improvvise sia quelle previste, fanno sempre danni. La necessità di una costante manutenzione del rio Matzeu è sotto gli occhi di tutti, anche perché il nostro territorio in questo senso ha una storia tragica». Le canne infatti svolgono da argine naturale per il fiume, ma potrebbero ostacolare il deflusso delle acque, e provocare lo straripamento. «Non basta ammirare come viene bene il parco fluviale, realizzato con i finanziamenti del Pnrr, quando non ci si occupa della pulizia del letto del fiume», attacca il consigliere.

Canneto sempre più alto anche in via del Canale di Santa Greca, alla periferia del terriotorio, dove ha invaso il marciapiede e toglie anche la visibilità agli automobilisti. Dagli uffici del Comune arrivano rassicurazioni: la pulizia del fiume e la rimozione delle canne vengono svolte periodicamente, di solito a fine anno, dunque presto potrebbero esserci novità sulla data in cui si svolgeranno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 