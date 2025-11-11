Pericolo inondazioni: «Il letto del Rio Matzeu è invaso dalle canne» 

Sul rio Matzeu il canneto è sempre più rigoglioso, le canne sempre più alte e numerose. Una vista che preoccupa i sestesi in caso di inondazioni: «Sicuramente sarebbe meglio metterci mano, anche perché il sentiero vicino al fiume è già stato pulito, e sta arrivando il periodo delle grandi piogge», commenta Salvatore Lubrano mentre passeggia vicino al fiume.

Il tema, protagonista di varie discussioni nell’assemblea civica, viene rilanciato anche dal consigliere di minoranza Fabio Pisu: «Non possiamo permetterci di trascurare la pulizia dei corsi d'acqua proprio in questo periodo in cui le piogge, sia quelle improvvise sia quelle previste, fanno sempre danni. La necessità di una costante manutenzione del rio Matzeu è sotto gli occhi di tutti, anche perché il nostro territorio in questo senso ha una storia tragica». Le canne infatti svolgono da argine naturale per il fiume, ma potrebbero ostacolare il deflusso delle acque, e provocare lo straripamento. «Non basta ammirare come viene bene il parco fluviale, realizzato con i finanziamenti del Pnrr, quando non ci si occupa della pulizia del letto del fiume», attacca il consigliere.

Canneto sempre più alto anche in via del Canale di Santa Greca, alla periferia del terriotorio, dove ha invaso il marciapiede e toglie anche la visibilità agli automobilisti. Dagli uffici del Comune arrivano rassicurazioni: la pulizia del fiume e la rimozione delle canne vengono svolte periodicamente, di solito a fine anno, dunque presto potrebbero esserci novità sulla data in cui si svolgeranno.

