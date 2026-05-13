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14 maggio 2026 alle 00:10

Pericolo incendi, scatta l’obbligo di pulire i terreni 

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Troppe sterpaglie nelle aree incolte del territorio comunale, arriva l’ordinanza per le bonifiche.Per prevenire il pericolo incendi ma non solo, i privati proprietari delle aree, dovranno entro il primo giugno, e fino a ottobre, provvedere allo sfalcio dell’erba, alla regolazione delle siepi, al taglio di piante, rami, fieno, sterpaglie e di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada all’interno dei propri confini, nonché di provvedere al taglio di radici e di quelle parti che sporgono su strade e marciapiedi.

I proprietari di fondi agricoli dovranno poi creare una fascia parafuoco o un’area verde, intorno ai fabbricati rurali di almeno 10 metri. Dovrà essere curata la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche.Regole per i responsabili di cantieri edili e stradali, quelli di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree private. Questo perché la presenza di sterpaglie e di rifiuti, si legge nell'ordinanza, oltre «a determinare un generale stato di incuria con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, da un lato rendono favorevole la proliferazione di zecche e parassiti oltre ad aumentare il rischio incendi».

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