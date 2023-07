Pericolo incendi, l’Isola sempre più esposta 

La terra riarsa, gli animali sfiancati, la vegetazione in sofferenza. È un patrimonio sempre più a rischio, il paesaggio della Sardegna che in questa estate torrida – con temperature estreme ormai da settimane – è esposto come non mai alla mano degli incendiari e agli inneschi accidentali. Un’Isola in cui i bollettini di allerta della protezione civile avviseranno sempre più frequentemente del pericolo per condizioni tali «che, a innesco avvenuto, il rogo, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale». La Sardegna è dunque sempre più esposta a situazioni di lotta contro il tempo per salvare il proprio patrimonio ambientale e paesaggistico. Ettari di boschi, colture, pascoli, macchia mediterranea (con l’habitat che racchiudono) che rischiano di andare in fumo nonostante l’ampio dispiegamento di forze predisposto dal piano regionale antincendi che conta settemila tra uomini e donne delle squadre a terra: agenti del Corpo forestale; operai e vedette di Forestas; barracelli, vigili del fuoco, volontari della protezione civile; nonché 900 automezzi, quindici elicotteri della flotta regionale, e due elicotteri delle Forze Armate e tre Canadair a disposizione. Al netto delle critiche fatte dai sindaci che parlano di «una macchina di intervento complessa», è vero che, l’ha ripetuto l’assessore all’Ambiente Marco Porcu, «è necessario il contributo di tutti, anche nell’adottare comportamenti responsabili, rispettosi dell’ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA