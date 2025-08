Pericolo incendi, in via Is Mirrionis eliminate erbacce e rifiuti 

Dopo i ripetuti appelli dei residenti, ha preso finalmente avvio la bonifica straordinaria della vasta area libera che fronteggia la rotatoria di via Campania, tra il muro di cinta della scuola Italo Stagno e la salita di via Is Mirrionis, che versava da lungo tempo in stato di totale abbandono e grave degrado. Una ditta specializzata incaricata dalla Regione, proprietaria dell'area, ha provveduto nei giorni scorsi ad eliminare le sterpaglie secche, al fine di scongiurare il temutissimo rischio incendio, dato che a Tuvumannu i precedenti (anche gravi) non mancano.

Nel corso delle operazioni sono stati rimossi anche numerosi rifiuti, tra cui pneumatici, secchi ricolmi di scarti edilizi, mobili e perfino due vecchi passeggini. Restano da portare via alcune carcasse d'auto. La bonifica segue di pochi giorni un'interrogazione in consiglio comunale di Edoardo Tocco.

Soddisfatti, ma solo a metà, gli abitanti del quartiere. «Ora bisogna completare l'opera», auspica Gian Franco Casti, 67 anni, «perché il taglio delle sterpaglie è stato effettuato soltanto nella parte bassa del colle mentre in alto la situazione resta critica e le case, di fatto, sono ancora a rischio. Dove abito io – continua Gian Franco Casti – non si è visto nessun operaio al lavoro».

