Pericolo incendi a Molentargius, nuovi idranti 

Al via la manutenzione degli idranti a ridosso di Molentargius. Le risorse ci sono già da tempo, 35mila euro ricavati fra le pieghe del bilancio comunale lo scorso anno, mentre nei giorni scorsi è stato affidato il ripristino degli idranti di via Fiume che costerà circa 20mila euro in tutto. Otto quelli che verranno rimessi in funzione subito, ma il piano è più ampio visto che l’intervento rientra nel sistema di Protezione civile che riguarda l’intera città: “La verifica sulla corretta tenuta dei dispositivi antincendio costituisce una delle attività più rilevanti in un’ottica di pianificazione, soprattutto avendo riguardo a particolari zone della città che hanno una vegetazione sottoposta a continuo monitoraggio”, si legge nella determina che affida il mini appalto a una società locale specializzata.

Il primo step di manutenzione - e riattivazione degli idranti - partirà nelle prossime settimane, come richiesto dall’assessorato all’Ambiente del Comune. Una priorità, soprattutto dopo l’episodio di due anni fa: una lingua di fuoco che - alimentata dal forte maestrale - ha divorato parte del parco naturale sino a toccare alcune zone del litorale. Una domenica infernale, aggravata dalla presenza degli idranti fuori uso in via Fiume. Un intervento ritenuto urgente anche dai banchi della minoranza, con i consiglieri Michele Pisano e Francesco Caredda che in più occasioni hanno sottolineato “l’esigenza di mettere in funzione gli idranti per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.

RIPRODUZIONE RISERVATA