Pericolo esondazioni, via ai lavori di pulizia del fiume Is Cungiaus 

La pioggia è già arrivata e i rischi aumentano. Per questo il Comune di Quartucciu è pronto a dare il via alla seconda fase dell’intervento di manutenzione dei rii della città, ovvero il rio Is Cungiaus, che attraversa il centro fino ad arrivare a Quartu e le sue diramazioni verso il ponte su viale Marconi fino a Selargius e in via Quartu. I lavori, che sono finanziati con 40 mila euro dalla Regione, dovrebbero prendere il via nei prossimi giorni.

«Abbiamo affidato l’intervento a una ditta», spiega l’assessore all’Ambiente Walter Caredda, «mentre prima se ne occupava la Città Metropolitana adesso le bonifiche le facciamo noi con i soldi della Regione».È previsto il taglio delle canne e della vegetazione e la pulizia degli alvei, fondamentale per garantire un corretto scorrere dell’acqua ed evitare che si possano creare problemi in caso di forti piogge. Le bonifiche, aggiunge Caredda, «vengono fatte due volte all’anno: a giugno, prima dell’estate e poi a novembre-dicembre prima dell’inizio delle piogge che quest’anno sono già iniziate».

Nel programma di interventi resta fuori il Rio Piscina Nuxedda che scorre dalle parti di Sant’Isidoro. «Per quanto riguarda quel corso d’acqua», dice ancora l’assessore, «avevamo fatto le bonifiche a suo tempo per cui adesso non c’è una programmazione di interventi perché non costituisce un pericolo». Anni fa il proprio il Rio Piscina Nuxedda aveva creato non pochi disagi ai residenti. Il fiume tende infatti ad ingrossarsi e così l’acqua si riversava a ridosso delle case, impedendo persino ai residenti di uscire.

