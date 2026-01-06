VaiOnline
Guspini.
07 gennaio 2026 alle 00:57

Pericolo di crollo dopo le piogge, puntellata una casa campidanese 

Dopo gli evidenti cedimenti a causa delle piogge degli ultimi giorni, il rudere di una casa campidanese costruita agli inizi del Novecento in via Carducci angolo via Satta è stato puntellato. La struttura, abbandonata, e tra le ultime presenti in paese, è vincolata come edificio storico. Nella stessa proprietà, adibita ad abitazione sino agli anni Novanta, il Comune fu costretto a intervenire per l’abbattimento di un locale adibito a pagliaio che stava crollando verso la pubblica via. Nei giorni scorsi il muro perimetrale, fatto con mattoni di terra cruda, ha evidenziato una forte inclinazione verso la strada che ha messo in allarme su possibili crolli e pericoli per l’incolumità pubblica. Dopo varie segnalazioni l’edificio è stato messo in sicurezza con tubi di acciaio che hanno puntellato la struttura. Sono in corso indagini tecniche per la valutazione dei danni e per identificare la causa esatta del cedimento. I rilievi hanno consigliato la tecnica di puntellamento come quella più adatta per evitare ulteriori danni. L’intervento è stato eseguito da una ditta specializzata.

La messa in sicurezza dell’edificio richiama l’attenzione all’adeguamento del piano urbanistico comunale, o di strumenti attuativi specifici come i piani particolareggiati la cui mancanza crea notevoli difficoltà nelle ristrutturazioni delle case del centro storico. Questo vuoto normativo genera incertezza e limita fortemente gli interventi edilizi consentiti, favorendo l’abbandono di edifici tipici legati all’economia agraria del secolo scorso.

