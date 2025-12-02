Pericolo crolli nel centro storico  

Fare attenzione quando si cammina in centro: dal cielo possono piovere calcinacci. O meglio, dai balconi degli edifici di via del Redentore, dove ultimamente sono caduti parecchi detriti. Una situazione che ha costretto il Comune a fare gli straordinari per mettere in sicurezza.

Transenne e pericoli

Caso esemplare nella piazzetta all’angolo con via Giulio Cesare: nove giorni fa da un terrazzo sono venuti giù diversi frammenti e da allora l’area è stata transennata, causando la chiusura forzata del bar sottostante. «Per i monserratini questa piazzetta è come un’agorà, uno dei salotti della città, dove le persone si incontrano», spiega Luisella Farci. «A causa di questa situazione il punto di ritrovo sta mancando, resta solo un vergognoso stato di degrado». Attraversando la strada, altre transenne per pericolo crolli. Camminare in quel punto è diventato impossibile, perché oltre alle barriere ci sono anche i mastelli di un’attività.

Caduta calcinacci

«Non c’è possibilità di passaggio, per le persone in carrozzina il problema diventa insormontabile», osserva l’ex consigliere Marco Badas. Parzialmente interdetta è anche l’area dove si trovava lo storico Bar Centrale, sempre per caduta di calcinacci. Qualche centinaio di metri oltre, le transenne circondano parte della chiesa della Beata Vergine. «Il centro cade a pezzi, ma la priorità sembra quella di sostituire aiuole e fontane, senza mettere mano al problema urbanistico», continua Badas. Alle manutenzioni devono provvedere i proprietari degli edifici pericolanti, ma non sempre è facile a causa dei vincoli stringenti. Ecco perché capita di imbattersi in ruderi come quello al civico 33 della via. «Le norme sono piuttosto bloccanti, nelle zone classificate a massimo rischio idraulico ci sono vincoli che impediscono di intervenire anche per cose banali», spiega il consigliere Efisio Sanna. «Ma la norma più cervellotica è quella scritta nel Piano del centro storico, che classifica come case storiche quelle che esistevano fino al 1953. Non è razionale, il Piano paesaggistico regionale indica come soggette a tutela le case dell’800. L’edilizia del dopoguerra è scadente, ma molte abitazioni a causa di questa norma possono essere solo restaurate e non ristrutturate, da cui la paralisi». Approvato nel 2014, il Piano è stato poi ereditato dalle Giunte Locci.

Centro matrice

«Le precedenti amministrazioni hanno ingessato il territorio più di quanto richiesto dalla Regione, stabilendo un centro matrice vincolato più ampio del centro storico», le parole del sindaco. «Nel 2023 abbiamo sbloccato il centro storico con la variante al Ppcs, con l’approvazione del Puc riprenderemo le interlocuzioni col Ministero per provare a modificare anche le norme del centro matrice».

