Pericolo caduta alberi, parco chiuso 

Pericolo caduta alberi nel Parco delle Rimembranze in via Cappuccini a Iglesias. Da qualche giorno, una buona parte dello spazio verde pubblico comunale si trova interdetto ai fruitori in conseguenza del rischio di cedimento di alcune piante di alto fusto. Questa volta però le cause non sono attribuibili al forte maltempo ma, più semplicemente, a un fungo: l’Armillaria Mellea sta intaccando il fusto e le radici degli alberi mettendone a rischio la tenuta.

L’allarme

È stata proprio la caduta di un leccio, qualche settimana fa, a mettere in allerta il settore ambientale del Comune. «Una volta riscontrata la presenza del parassita – spiega l’assessore all’Ambiente, Francesco Melis – abbiamo provveduto per prima cosa a recintare l’area interessata in modo da garantire l’incolumità dei frequentatori del parco, in attesa di studiare gli interventi più opportuni». Il parco fu oggetto, circa una decina di anni fa, di importanti lavori di riqualificazione aventi lo scopo di valorizzare l’intera area: furono modificati i vialetti interni, venero impiantati arbusti tipici della macchia mediterranea, fu cambiata la pavimentazione del viale principale e furono messi a dimora alcuni alberi di leccio e di carrubo, gli stessi che si trovano ora aggrediti dal parassita. «Attualmente – spiega Fabio Aru, agrotecnico dell’Ufficio ambientale - ci sono tre piante malate. Stiamo provvedendo a effettuare trattamenti selettivi per procedere poi a un alleggerimento degli alberi stessi, in modo da poterli recuperare ed evitare che le spore del fungo possano andare ad aggredire altre piante».

Altri alberi

Il caso non è isolato perché anche alcuni cipressi lungo il viale limitrofo all’area del parco interdetta, molti dei quali centenari, stanno subendo attacchi di altri parassiti che, in alcuni casi, hanno provocato la caduta di quelli oramai rinsecchiti. Sempre lungo lo stesso viale vi è un altro tratto interdetto al passaggio delle persone: qui invece il problema è rappresentato da uno sciame d’api che l’estate scorsa ha trasferito l’alveare nel cavo del tronco di uno dei cipressi e, nonostante i numerosi tentativi, non si è riusciti a trasferire lo stesso in un ambiente più idoneo. «La situazione del parco – spiega Francesco Melis – così come accade per tutte le altre aree verdi comunali, è tenuta costantemente sotto controllo. Le problematiche possono essere di varia natura e più o meno complesse da gestire. Per esempio in via san Salvatore vi sono alcune piante aggredite dal coleottero Carabeus che può causare notevoli danni. Qui il problema è doppio perché da una parte c’è la necessita di salvare gli alberi e dall’altra tutelare il coleottero perché si tratta di una specie protetta».

