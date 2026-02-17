VaiOnline
Maltempo.
18 febbraio 2026 alle 00:25

Pericolo caduta alberi, il forte maestrale fa chiudere viale Diaz 

Il forte vento non concede tregua. A causa dei disagi provocati dal maestrale, con raffiche fino a 80 chilometri orari, anche nella giornata di ieri sono stati numerosissimi gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati su più fronti su tutto il territorio: oltre un centinaio in tutta la provincia. Le operazioni, come nei giorni scorsi di allerta per il maltempo, hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza delle strade e degli edifici a rischio.

Tra gli interventi più delicati c’è stato quello di viale Diaz. Il tratto davanti alla Fiera è rimasto chiuso a causa del pericolo di caduta di diversi alberi, con inevitabili conseguenze alla viabilità. La strada è dominata da numerosi esemplari di pino marittimo, che per il forte vento rischiano di crollare da un momento all’altro, compromettendo così l’incolumità di automobilisti e pedoni.

In mattinata, in via dei Fenicotteri – una traversa di via della Pineta – un albero invece è caduto su una vettura parcheggiata, danneggiandola lievemente. Fortunatamente, al momento del crollo, nessuno era nelle vicinanze: non è stato coinvolto nessuno e non ci sono stati feriti.

I problemi dovuti al maestrale hanno riguardato tutta la città, mentre tra i disagi al traffico si registra la buca proprio di via della Pineta, con l’asfalto che ha ceduto ancora una volta poco dopo piazzetta Maxia. La voragine è stata transennata e messa in sicurezza in attesa di un nuovo intervento.

