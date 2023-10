Pericolo attentati, l’Italia innalza il livello di attenzione 

Roma. L’attacco ad Israele ridà vigore alla minaccia jihadista e l’Italia si blinda. La premier Giorgia Meloni, che ieri mattina si è recata alla Sinagoga di Roma («Difendere il diritto all’esistenza e alla difesa di Israele significa difendere questi giovani, questi bambini, queste donne» vittime degli atti di Hamas, ha detto), ha messo in guardia dal «rischio di emulazione degli atti criminali che potrebbe arrivare anche da noi», ma ieri al Viminale sono stati passati in rassegna tutti i possibili pericoli: dall’azione di un “lupo solitario” alla riattivazione di cellule islamiste sul territorio nazionale, dalle infiltrazioni di elementi pericolosi attraverso i flussi migratori alla propaganda per fare proseliti sul web e nelle carceri fino ai gruppi pro-Hamas. Non ci sono, dunque, soltanto i target israeliani da tutelare (sinagoghe, ambasciate, interessi commerciali). Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi per analizzare le possibili minacce, ha infatti disposto «l’innalzamento del livello di attenzione verso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio». Alla riunione erano presenti i vertici delle forze di polizia e quelli delle agenzie di intelligence. Operativo anche il Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

Sugli obiettivi israeliani fin da sabato in tutta Italia i Comitati provinciali per la sicurezza hanno potenziato i presidi su indicazione del capo della Polizia, Vittorio Pisani; a Roma, in primis, dove lunedì ci sarà la cerimonia per l’80° anniversario del rastrellamento delle Ss nel Ghetto.

