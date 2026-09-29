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Medicina generale
30 settembre 2026 alle 00:12

Pericolo amplificato dalle azioni dell’uomo 

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Come nasce l’antibiotico-resistenza?
La scoperta degli antibiotici è stata molto importante ed ha permesso di ridurre notevolmente la mortalità per malattie infettive. Negli anni però si sono diffusi i batteri farmaco resistenti. La resistenza agli antibiotici, nota già negli anni ‘50, è aumentata nell’ultimo decennio e riguarda tutta la popolazione mondiale, causando un problema prioritario di salute pubblica. Molte delle resistenze si rilevano in batteri responsabili di malattie gravi: infezioni respiratorie, meningiti, infezioni ospedaliere. La resistenza viene amplificata dalle azioni dell’uomo: uso inappropriato; assunzione di dosi inadeguate; scarsa compliance del paziente; uso veterinario incontrollato negli animali.

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