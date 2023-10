Pericolo amianto dopo l’incendio in via Rockefeller 

Quel che resta dell’edificio di via Rockefeller, posto sotto sequestro, dopo l’incendio di giovedì scorso potrebbe nascondere ulteriori insidie. Ne è convinto il presidente dell’associazione Ex esposti amianto Giampaolo Lilliu che ha inviato una lettera al prefetto Salvatore Angieri, al sindaco Massimiliano Sanna, alla direzione del settore Igiene pubblica della Asl e al comando provinciale dei vigili del fuoco. «Il rogo ha interessato vari tipi di materiali tra cui ci sarebbe anche amianto – sostiene – è necessario verificare eventuali rischi sanitari e ambientali».

L’encomio

Il prefetto Angieri intanto ha elogiato pubblicato l’opera dei vigili del fuoco per il grande lavoro svolto. Giovedì scorso, il rogo è divampato intorno alle 15 e le squadre di pompieri hanno lavorato ininterrottamente fino all’alba e anche il giorno successivo. «Esprimo il più sentito apprezzamento al comandante provinciale dei vigili del fuoco e ai suoi uomini per l’esemplare intervento in via Rockefeller – sostiene il prefetto Angieri – che ha permesso di scongiurare che le fiamme si espandessero fino all’ospedale. Il lavoro di squadra, posto in essere con grande professionalità, capacità tecnica e sprezzo del pericolo, costituisce l’esempio dell’eccellenza raggiunta e del prezioso supporto che il corpo nazionale dei vigili del fuoco ogni giorno pone al servizio delle istituzioni e della popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA