Pericolo all’ingresso del porto: manca una boa luminosa 

Pericolo per la navigazione all’ingresso del porto di Sant’Antioco. Da tempo, manca la segnalazione luminosa di una boa.

I pescatori da qualche mese segnalano il problema senza però ottenere risposte. «La categoria riscontra da mesi questo problema che rappresenta un serio pericolo - dice Enrico Marangoni, rappresentante degli armatori della piccola pesca - le nostre barche sia in entrata che in uscita, di fatto, transitano quasi sempre al buio. Noi conosciamo bene l’ingresso, ma spesso transitano imbarcazioni che non sono nemmeno a conoscenza del guasto e questo potrebbe anche indurre il conduttore in errore». E il traffico è aumentato anche grazie alla situazione meteo marina: «In questo periodo sono numerosi i diportisti che praticano la pesca al calamaro - dice Gianni Inguscio, presidente del circolo diportisti Sant’Antioco - e pertanto, rientrano col buio. L'assenza del segnale non agevola il rientro in porto, pertanto auspichiamo che la Mari Fari, organo Istituzionale che ha competenza in materia, possa intervenire quanto prima». L’autorità marittima conferma il guasto e comunica di averne dato notizia a chi dovrebbe intervenire. «Abbiamo segnalato al farista l'anomalia ma sembra che non possa intervenire. Abbiamo anche segnalato a Cagliari il problema per fare un avviso urgente ai naviganti - dice il comandante del porto Fabio Vaccaro - attendiamo una risoluzione del problema poiché la manutenzione dei segnalamenti luminosi non dipende dalla Capitaneria di porto». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA