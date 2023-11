Pericolo allagamenti, ripuliti tombini e caditoie 

Pulire tombini e caditoie per arginare gli allagamenti. «Dopo importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza di fiumi e canali eseguiti nel periodo estivo - spiega Andrea Murru, 38 anni, assessore a Manutenzioni e verde pubblico - siamo partiti con i lavori di pulizia e ispezione di tutte le griglie e le caditoie del paese. Gli effetti devastanti di natura idraulica e idrogeologica sono sempre più frequenti. L’intensità dei fenomeni ci costringe a intervenire quanto più possibile sulla prevenzione». Da un anno le 627 griglie sulle strade del paese sono diventate digitali, con tecnici e amministratori che si sono armati di mappa cartacea dell’abitato e le hanno censite una per una, riportando l’attività ispettiva su una mappa interattiva custodita negli archivi comunali. «La manutenzione del territorio, degli alvei, dei canali tombati e delle caditoie – osserva Murru – sono misure a cui dedichiamo un’elevata attenzione e priorità per cercare di prevenire, per quanto possibile, gli eventi sempre più estremi a cui la natura ci sottopone. L’impresa ha cominciato la pulizia nei giorni scorsi. Ciascuna caditoia verrà ispezionata e bonificata. Terra, foglie, arbusti, plastica, asfalto e cemento stratificato, che ostacolano il passaggio dell’acqua, verranno rimossi. (ro. se.)

