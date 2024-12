Pericoli sulle strade, gli alunni a lezione di sicurezza 

L’ultima tragedia, con la morte di Beatrice Loi la studentessa del liceo Alberti travolta sulla strisce pedonali in viale Colombo, rilancia ancora una volta l’emergenza sicurezza stradale. Per questo è necessario fare sempre qualcosa in più. Lo sanno bene al comando della Polizia Locale che ha accolto subito l’invito dell’istituto comprensivo di via Stoccolma di svolgere una mattinata di lezioni-gioco proprio sulla sicurezza stradale alla scuola dell’infanzia di via Parigi.

Gli agenti della Municipale hanno così organizzato tutto portando la segnaletica stradale, gli attraversamenti pedonali riprodotti su scala, due auto e una moto elettriche giocattolo. Prima hanno parlato ai bambini ricordando alcune semplici regole sul come attraversare la strada. «Sempre sulle strisce pedonali», ha spiegato la funzionaria Gesuina Olmetto. «Aspettare comunque che le auto o i mezzi si fermino prima di attraversare. E verificare anche se il semaforo, nel caso sia presente, sia verde. Regole da rispettare sempre». E che i piccoli alunni sembrano conoscere già, viste le risposte pronte e precise alle domande dei poliziotti. «E se un adulto vi dice di attraversare ugualmente, voi cosa fate?», è la domanda provocatoria di un agente. «Gli diciamo che non si fa», è stata la riposta quasi in coro dei bambini.

«Cercheremo di svolgere delle attività informative nelle scuole di tutti i livelli perché le tematiche da affrontare sono numerose», ha evidenziato la Olmetto. «Purtroppo notiamo una sempre maggiore distrazione di chi è alla guida ma anche di attraversa la strada. E molte volte la causa è l’utilizzo del telefono cellulare. Bisogna avere più attenzione: basta poco per salvare la nostra vita».

Soddisfatta la dirigente dell’istituto comprensivo di via Stoccolma, Marcella Vacca. «I piccoli alunni erano felici. Hanno imparato qualcosa attraverso la forma ludica. Gli agenti sono stati deliziosi: hanno saputo motivare i bambini». E gli insegnamenti sono stati fondamentali: «Questo inciderà sul loro futuro. Con il gioco hanno imparato come comportarsi nella vita di tutti i giorni. E la tematica, visti i recenti fatti di cronaca, è molto importante: con queste iniziative si cerca di far crescere dei futuri ottimi cittadini». (m. v.)

