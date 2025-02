«Pericoli sulla strada provinciale, servono interventi urgenti» 

Ancora disagi nella Sp2. Risolti in parte da Carbonia a Villamassargia con la realizzazione della barriera centrale, ma con numerosi cedimenti e buche riparate in maniera superficiale. Grossi problemi anche nel tratto che dal bivio con la 293 conduce verso Cagliari, dove poco prima di Natale la Provincia ha sistemato il tratto stradale ceduto lo scorso ottobre, dopo due mesi di chiusura. Punto in cui poco distante si registra un nuovo cedimento, come fanno presente i sindaci del territorio con una nota dell’Unione dei Comuni indirizzata alla provincia Sud Sardegna. «Chiediamo un intervento urgente – si legge nella lettera – per la manutenzione straordinaria del tratto stradale, presenta una situazione di grave pericolo. Là precarietà delle condizioni dell’arteria stradale sta determinando gravi preoccupazioni e potenziali ripercussioni sulla vita quotidiana dei nostri concittadini, potrebbero trovarsi impossibilitati a raggiungere agevolmente Cagliari».

Secondo i sindaci di Giba, Carbonia, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio «c’ è il bisogno di un intervento immediato». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA