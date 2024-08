Pericoli sulla Statale 126, nuovi appelli per la sicurezza 

La strada statale 126 continua a essere al centro dell'attenzione, soprattutto nel tratto compreso tra i comuni di Guspini e San Nicolò d'Arcidano. Da anni è teatro di numerosi incidenti, spesso mortali. Il deputato di Fratelli d’Italia, Gianni Lampis, ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini per «l'adozione di misure per realizzare una o più rotatorie, nel tratto tra Guspini e San Nicolò d'Arcidano, con particolare attenzione all'incrocio con la Sp 64, il bivio di Sa Zeppara, che durante la stagione estiva è particolarmente trafficato a causa del transito verso il litorale costiero dell’arburese», spiega Lampis.

La situazione è stata anche discussa in consiglio regionale. Emanuele Cera, insieme ai consiglieri Usai, Piga, Masala, Floris, Rubiu e Meloni, ha presentato un emendamento all’articolo 7 del DL 31, richiedendo 5 milioni di euro per l'annualità 2024 a favore dell’Anas. «Sebbene questa somma non sia sufficiente a risolvere il problema, rappresenta un primo passo verso la pianificazione e progettazione di interventi su tutta la 126, da Sant’Antioco a Marrubiu, con particolare riferimento alla pericolosità del tratto Terralba - Guspini», conclude Cera.

