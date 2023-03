«Pericoli nel boschetto vista stagno» 

Purtroppo però non godono di buona salute nemmeno gli alberi che svettano distanti dalla strada. «Durante il sopralluogo ho notato che oltre al fungo, che lascia dei segni specifici e emana odori particolari, si vedono tante ramificazioni secche nella parte alta degli alberi - va avanti Carlo Poddi, l’agronomo incaricato dal Comune per verificare lo stato degli eucalipti - È chiaro che sono pericolosi. Se uno di questi rami dovesse cadere verso il basso e colpire qualcuno potremo parlare di tragedia. Senza ombra di dubbio è necessario un intervento di pulizia».

A Santa Giusta da giorni tutti parlano della “morte” di circa 30 eucalipti presenti nel boschetto sulle rive dello stagno, da sempre luogo di ritrovo dei cittadini e teatro di tante sagre paesane, non ultima la rassegna de Is fassonis. Intervento voluto dal Comune per mettere in sicurezza via Giovanni XIII, la strada che va verso la Statale 131.

In tanti si avvicinano per vedere gli alberi abbattuti. C’è chi rimane incredulo e senza parole: il boschetto del resto è uno dei simboli del paese. Ma l’agronomo Carlo Poddi è chiaro: «L’abbattimento era necessario per eliminare il pericolo a ridosso della strada, visto la presenza di agenti fungini che hanno attaccato gli alberi che si stavano sgretolando».

In tanti si avvicinano per vedere gli alberi abbattuti. C’è chi rimane incredulo e senza parole: il boschetto del resto è uno dei simboli del paese. Ma l’agronomo Carlo Poddi è chiaro: «L’abbattimento era necessario per eliminare il pericolo a ridosso della strada, visto la presenza di agenti fungini che hanno attaccato gli alberi che si stavano sgretolando».

A Santa Giusta da giorni tutti parlano della “morte” di circa 30 eucalipti presenti nel boschetto sulle rive dello stagno, da sempre luogo di ritrovo dei cittadini e teatro di tante sagre paesane, non ultima la rassegna de Is fassonis. Intervento voluto dal Comune per mettere in sicurezza via Giovanni XIII, la strada che va verso la Statale 131.

Il boschetto

Purtroppo però non godono di buona salute nemmeno gli alberi che svettano distanti dalla strada. «Durante il sopralluogo ho notato che oltre al fungo, che lascia dei segni specifici e emana odori particolari, si vedono tante ramificazioni secche nella parte alta degli alberi - va avanti Carlo Poddi, l’agronomo incaricato dal Comune per verificare lo stato degli eucalipti - È chiaro che sono pericolosi. Se uno di questi rami dovesse cadere verso il basso e colpire qualcuno potremo parlare di tragedia. Senza ombra di dubbio è necessario un intervento di pulizia».

Il Comune

Dal Comune però le risorse per intervenire oggi non ci sono: «Non riusciamo a chiudere il bilancio, figuriamoci recuperare i soldi per intervenire nelle altre piante - commenta il sindaco, Andrea Casu - Quando sarà possibile, l’intervento sarà programmato. Per quanto riguarda invece l’abbattimento necessario per evitare tragedie è giusto sottolineare che la vita umana a mio avviso vale molto di più di trenta piante che cresceranno di nuovo. L’ombra invece di cui in tanti parlano non va via solo per l’abbattimento di 30 piante, per fortuna il boschetto è molto grande».

Le accuse

Sulla vicenda in questi giorni sono intervenuti in tanti. La rabbia dei cittadini contro il Comune è sbarcata anche sui social. L’ex primo cittadino, Antonello Figus, ha avanzato dubbi sulle autorizzazioni per abbattere gli alberi visto che il boschetto si trova all’interno di una zona Sic. «Si tratta di una manutenzione straordinaria che abbiamo fatto dopo aver sentito il parere della Forestale - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì - Altrimenti la ditta incaricata non avrebbe fatto questo tipo di intervento. Vorrei ricordare all’ex sindaco che il Piano di valorizzazione dell’area Sic prevede per un domani l’estirpamento degli alberi che verranno sostituiti con essenze autoctone».

Il sindaco Casu però, dopo le critiche da parte di Figus, ricorda che lo stesso ex primo cittadino aveva abbattuto diverse alberature: «Forse si è dimenticato - conclude Casu - Ma noi no. Anche in quel caso il taglio era stato necessario per questioni di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata