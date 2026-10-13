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Via Torino.
14 ottobre 2026 alle 00:06

«Pericoli lungo il marciapiede» 

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Le transenne piazzate in via Torino, lungo il muro di recinzione delle scuole Frassinetti, restringono parecchio il marciapiede mettendo a rischio i pedoni. Una situazione che è stata denunciata nell’interrogazione presentata dalla minoranza (primo firmatario Francesco Federico) nella quale appunto si sottolinea come «via Torino sia una strada interessata dal transito quotidiano di residenti, famiglie e persone che si recano nelle strutture scolastiche della zona, per le quali la sicurezza e la fruibilità dei percorsi pedonali rappresentano un’esigenza prioritaria». La presenza di quelle transenne però «rende difficoltoso il passaggio dei pedoni» esponendoli a diversi rischi.

Ecco perché Federico insieme a Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli chiedono di sapere «per quali motivi siano state installate le transenne», se ci possano essere rischi per l'incolumità di chi cammina sul marciapiede, «quando saranno eseguiti gli interventi necessari e quali siano i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza».

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