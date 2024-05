Pericoli in via Cesare Cabras, arrivano le strisce pedonali rialzate 

Dopo le richieste da parte dei residenti, è stato realizzato l'attraversamento pedonale rialzato in via Cesare Cabras, di fronte al caffè Mistral, a Monserrato. In quel punto c'erano le strisce classiche, ritenute non sufficientemente sicure. È stato anche tagliato un pezzo di spartitraffico per consentire l'attraversamento in sicurezza e senza ostacoli.

In precedenza, sempre in via Cabras ma all’altezza del Comando dei carabinieri, un attraversamento è stato rifatto e ne sono stati realizzati anche in via San Gottardo, via Palau e via Sant’Angelo: tutti di gomma, considerata un materiale più duraturo.

C'è però chi si lamenta del gradino del marciapiede su entrambi i lati della strada. «Si è tolta una barriera architettonica ma ne è stata lasciata un’altra», commenta Anna Pelgreffi, un’abitante della vicina via Valeriano Spiga. «Si sarebbe dovuto fare uno scivolo. Come fa una persona con problemi motori a salire sul marciapiede? Ritengo sia una contraddizione». Un altro residente nella zona, Davide Ancis, aggiunge: «Non si contestano l'attraversamento rialzato e l'eliminazione di un pezzo di spartitraffico, anzi. Ma i gradini nei due marciapiedi rendono vano l’intervento che è stato fatto».

