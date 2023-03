Pericoli in porto,  la capitaneria  detta le regole 

Il tenente di vascello Fabio Vaccaro, capo dell’ufficio circondariale marittimo e comandante del porto di Sant’Antioco ha firmato un’ordinanza emessa per disciplinare l’accesso e la circolazione in ambito portuale. Si prende atto di una vasta zona del porto dove sono presenti situazioni di pericolo. Nel documento, in una apposita piantina allegata, si evidenziano alcune aree ben distinte fra loro per tipologia. Area interdetta al transito e alla sosta per pericolo crollo, area destinata all’affido temporaneo per lo svolgimento di attività portuali terminalistiche, meglio definita come area operativa, area destinata all’accesso delle sole persone e mezzi autorizzati e infine, area destinata a viabilità comune.

È un’ordinanza che evidenzia le molteplici attività che si svolgono nell’ambito portuale che non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che si potrebbero verificare durante le attività. Anche la scarsa visibilità per la particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento del servizio di illuminazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. L’accesso è consentito liberamente solo per l’accesso agli uffici e al bar del porto. Per i restanti spazi, l’accesso deve essere autorizzato dalla Capitaneria, previa compilazione della modulistica predisposta e allegata all’ordinanza. Nel regolamentare non solo l’accesso all’area portuale ma più dettagliatamente alle diverse zone, l’ordinanza fa emergere inevitabilmente l’assenza di manutenzione di una struttura portuale dimenticata.

RIPRODUZIONE RISERVATA