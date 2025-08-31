Pericoli e insidie nelle provinciali sarde 

I tratti più pericolosi si trovano nel Sassarese: è qui che si verifica il 42% degli episodi più gravi, quelli in cui sono intervenute le forze dell’ordine. Il numero complessivo supera la somma di quelli registrati nel territorio della Città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna. In queste tre zone si concentra l’81% degli scontri tra auto.

Secondo le statistiche dell’Automobile club d’Italia la strada statale sarda in cui si verificano più incidenti è la Carlo Felice: in un anno sono 147, a cui si aggiungono i 20 della 131 Dir e i 41 della diramazione centrale Nuorese. Nel 2022 si sono registrati 3 incidenti mortali, con tre morti e 230 feriti. Il tratto con un maggior tasso di incidenti per chilometro è quello della 131 Dir, la strada che dall’Asse mediano di Cagliari porta a Sestu.

Tra le strade più pericolose anche la Ss 387 del Gerrei, dove si sono verificati 22 incidenti con 3 morti e 35 feriti. Altri 34 incidenti sulla 554, nell’hinterland cagliaritano, 46 sulla Sulcitana 195, con 64 feriti. Altri 17 incidenti nella Ss 200 dell’Anglona e 14 nella Ss292. Sono invece 49 gli incidenti sulla Statale 130 nel Sulcis Iglesiente.

Sul sito dell’Aci sono disponibili anche le statistiche sulle strade provinciali della Sardegna. Si scopre così che nel territorio della Città metropolitana di Cagliari il titolo di strada più pericolosa è equamente diviso tra la Sp 92-dorsale consortile industriale, e la Sp 15 di Terra Mala, entrambe con 10 incidenti all’anno. Nell’Oristanese bisogna fare attenzione quando si guida sulla Sp1, la Rimedio-Zeddiani, dove la media è di 12 incidenti (di cui tre mortali). Nel Sud Sardegna la Sp2 (Decimomannu), con 5 incidenti. Otto scontro invece sulla Sp3 Bitti-Onanì-Siniscola nel Nuorese e altrettanti sulla Sp22 Nuoro-Oliena-Orgosolo-Mamoiada.

